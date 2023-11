In teoria, ma anche in pratica, è quella per Lazarla trattativa più avanzata in casa, in vista del mercato di gennaio quando la priorità sarà data proprio al centrocampo. Il club bianconero ha già l'intesa con il giocatore, aspettando tempi migliori per l'almeno per la classifica. Con lui Cristianoe colleghi si sono portati avanti, ma non hanno ancora deciso se affondare o meno il colpo.