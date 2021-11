Gennaio si avvicina e, di conseguenza, manca sempre meno tempo alla finestra di mercato invernale, quella denominata di "riparazione". Riparazioni che la Juventus dovrà fare, come emerso in questa prima parte di stagione, in particola rmodo a centrocampo. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi, la pista più calda in casa bianconera sarebbe quella che porta al centrocampista del Borussia ​Moenchengladbach, Denis Zakaria. Su di lui, però, puntano forte anche Manchester United e Borussia Dortmund.