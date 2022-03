La cessione di Paulo Dybala accende i riflettori su Nicolò Zaniolo. Potrebbe essere lui il sostituto della Joya alla Juve, che si sarebbe già fatta avanti con il suo agente Vigorelli in attesa del momento migliore per provare l'offensiva. Come riportato da Calciomercato.com, da qualche settimana il numero 22 sta vivendo momenti difficili nella capitale, tra un rendimento poco brillante (solo due gol), qualche esclusione e un incontro per l'adeguamento contrattuale che per ora nessuno vuole. Durante la stagione, inoltre, anche alcuni comportamenti del 23enne non sono stati digeriti bene, a partire dalla sua presenza in discoteca da infortunato (e con tanti casi Covid a Trigoria) dopo il brutto pareggio con il Verona. Valutato 4.5 milioni nel 2019, ora il cartellino di Zaniolo si aggira sui 40-45, soldi che i Friedkin potrebbero impiegare per due ruoli scoperti come quello di regista e seconda punta. Il suo addio alla Roma, ora, non sembra poi così impossibile...