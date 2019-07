Moise Kean può lasciare la Juventus. Come anticipato da Ilbianconero.com alcuni giorni fa, la Juve è in attesa della giusta offerta per l'attaccante classe 2000 per il quale i bianconeri hanno già rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro dell'Everton. Il talentino piace in Premier League e la Juve può cederlo per 45/50 milioni di euro. Perché? La Juve deve sfoltire in attacco e al netto di un accordo per il rinnovo praticamente già trovato Kean è l'unico attaccante attualmente in rosa che può partire per cifre importanti.