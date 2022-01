La situazione sembra chiara. Alvaro Morata è in prestito alla Juventus da un anno e mezzo, ci dovrebbe restare fino a fine stagione per poi ritrovarsi a un bivio: essere riscattato, o meno, dai bianconeri. La cifra che la Juve dovrebbe spendere è nell'ordine dei 35 milioni di euro, troppi in epoca Covid per un calciatore che, tutto sommato, non ha inciso più di tanto, soprattutto in questi ultimi sei mesi. Morata, quindi, rischia di ritrovarsi a Madrid, sponda Atletico, alla fine del prestito: ed è una opzione che non gli garberebbe più di tanto.



SIMEONE - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il feeling tra Diego Simeone e Alvaro Morata sarebbe assai scarso. Lo spagnolo, con l'argentino, è sceso in campo 61 volte, segnando 22 reti. Una media minuti giocati/gol segnati che è praticamente la stessa di quella avuta con Juve, Real Madrid e Chelsea. Caratterialmente, però, la convivenza tra i due non porterebbe a nulla di buono, almeno secondo il giocatore.



BARCELLONA - Per questo motivo il Barcellona si è fiondato su Morata, manifestando - tramite Xavi - tutto l'interesse di puntare su di lui, mettendolo al centro dell'attacco blaugrana, con lo stimolo di diventare parte di un nuovo corso. I catalani hanno messo sul piatto una proposta per un contratto di 18 mesi, che evidentemente ha fatto convinto lo spagnolo.



JUVENTUS - Il problema è convincere la Juve a liberarsi di Morata con qualche mese di anticipo, dato che nel reparto offensivo le cose vanno già abbastanza male. Difficile pensare che lo spagnolo possa partire senza prima avere già in mano il sostituto. Nel frattempo, Xavi ha confermato le voci di mercato. Questo gennaio potrebbe essere parecchio caldo.