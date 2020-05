Il direttore sportivo della Juventus ha un obiettivo chiaro per il prossimo mercato: Fabio Paratici non molla Nicolò Zaniolo, da sempre un suo pallino. L'idea top secret del ds della Juventus è proprio provare a prendere il centrocampista della Roma Zaniolo sfruttando le importanti difficoltà riguardo il bilancio della Roma. Un sogno proibito per cui la Juventus sarebbe disposta anche a sacrificare l'ex viola Federico Bernardeschi più una grossa cifra in cash alla Roma. Insomma, grandi scambi in programma per un calciomercato che sarò sicuramente molto diverso dagli altri.