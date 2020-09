Oggi vi abbiamo aggiornato sulla situazione legata al futuro centravanti della Juventus, con Luis Suarez in pole position su tutti i nomi alternativi: Morata, Cavani... e Dzeko. Sì, perché sul fronte bosniaco non ci sono novità sostanziali: la Roma, come confermato da Sky Sport, rimane bloccata dallo stallo nella trattativa col Napoli per Milik. Ma come abbiamo sottolineato ieri, gli indizi degli ultimi giorni sembrano allontanare Edin Dzeko dalla Juve, poiché non c'è la reale volontà da parte di nessuno di vedere l'attaccante 34enne lasciare Trigoria per la Continassa.