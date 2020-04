1









Il Chelsea ha deciso: non lascerà partire Jorginho per meno di 50 milioni di euro. È questa la cifra che i Blues vogliono per rinunciare al centrocampista brasiliano, seguitissimo dalla Juventus del suo vecchio mentore Sarri. A riportare la notizia è Todofichajes. ​Dopo le prestazioni altalenanti di Miralem Pjanic, è scattato un primo allarme in casa Juve, così il mercato può arrivare in aiuto dei bianconeri: tra i nomi, piace anche quello del centrocampista del Chelsea Jorginho. Un nome nuovo per la futuro centrocampo bianconero del tecnico Sarri.