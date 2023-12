Adesso la Juve aspetta. Il segnale deve arrivare da Manchester, sponda United. E si spera che possa essere positivo. Perché se è vero che per arrivare a Jadon Sancho è stata presentata una proposta che teoricamente non sarebbe particolarmente allettante per il club inglese, nei fatti si tratta anche della migliore fin qui ricevuta forse perché l'unica concreta. E' quanto scrive calciomercato.com, che aggiunge che lo United di tempo se ne prenderà ancora ma non troppo, avendo l'urgenza di sbrigare la pratica Sancho almeno per questa stagione nel minor tempo possibile, pur sapendo che difficilmente si potrà arrivare subito a una soluzione definitiva del problema.