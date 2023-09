La Juventus non molla Berardi. Ma come ci si arriva? Il periodo, come nello scorso mercato, prevede idee da perseguire con grande attenzione ai conti. Così, secondo la Gazzetta dello Sport, la possibile cessione di Iling Junior in Inghilterra è la chiave per ridare l'assalto all'attaccante del Sassuolo in vista del prossimo mercato di gennaio. E proprio di Berardi ha parlato oggi Giuntoli, spiegando: "E' un calciatore bravo e capace ma ora, ripeto, vogliamo capire quanto valiamo noi. La squadra è molto diversa da un anno fa. Ha un deficit di esperienza ma un ritmo più intenso. Allegri e lo staff volevano già proporre qualcosa di nuovo. Ora con l'abbassamento dell'età media è una necessità: corri di più, aumenta la voglia di fare, ma non puoi più lucrare sulla malizia. Il mister è il primo ad averlo capito".