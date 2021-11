Già da qualche giorno circola voce dell'interessamento della Juventus per Federico Gatti, 23enne difensore del Frosinone che sta incantando la Serie B e viene paragonato nientemeno che a Giorgio Chiellini. Come riporta oggi Tuttosport, un osservatore della Juve lo andrà a visionare allo stadio Stirpe al rientro dalla pausa nazionali, nella gara di alta classifica cadetta contro il Lecce. Ma quali altri club sono interessati a Gatti? In Italia sarebbero il Napoli e l'Atalanta, ma ci sarebbero anche delle squadre inglesi.

(foto copertina dell'articolo: Frosinone Calcio)