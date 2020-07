2









Arthur è solo il primo colpo per il centrocampo della Juve. Oltre al brasiliano, Paratici vuol regalare a Sarri un altro uomo in mezzo al campo e Tuttosport rilancia il nome di Jorginho facendo due conti in tasca a Juve e Chelsea. La cifra minima che i Blues devono incassare per non fare minusvalenza è 36 milioni di euro, 40 la richiesta al club bianconero che negli ultimi anni ha avuto rapporti di mercato molto proficui con i blu di Londra. Sull'asse Torino-Inghilterra sono transitati i vari Cuadrado, Higuain e anche Maurizio Sarri. Jorginho può essere il prossimo, il prezzo c'è già.



LE PAROLE - Il regista italo-brasiliano ha parlato anche del suo futuro dopo la vittoria dei Blues contro il Crystal Palace: "Devo restare concentrato su quel che il club mi chiede, ci sono state tante voci sul mio futuro ma non le ho ascoltate. Penso soltanto a finire la stagione qui e conquistare un posto nella prossima Champions League".