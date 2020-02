E' il giovane centrocampista del Lione Houssem Aouar l'alternativa numero uno della Juventus a Sandro Tonali, stellina del Brescia che però costa oltre 50 milioni di euro. La Juve ha già visionato il centrocampista del club francese in diverse occasioni e avrà la possibilità di vederlo dal primo minuto anche in Champions. Proprio il presidente del Lione ha parlato a Tuttosport del suo talentino : “Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli".