"Il Ronaldometro degli ultimi giorni tende leggermente verso l’addio alla Juventus, stando a voci, indiscrezioni e ipotesi che circolano nei corridoi del mercato, dove il suo agente Jorge Mendes si muove con abilità per valutare opportunità. Il PSG è in agguato, Ronaldo in riflessione". E' quanto scrive Tuttosport, che ribadisce come qualcosa emergerà nei prossimi giorni. La Juve? Aspetta senza ansia...