Secondo quanto riportato da La Repubblica, il primo rinforzo chiesto da Massimiliano Allegri per l'assalto allo scudetto del prossimo anno è Jorginho del Chelsea. Il 30enne ha il contratto in scadenza nel 2023, ma prima di ogni mossa - da parte della Juve, così come di altri club eventualmente interessati - ci sarà da capire come si svilupperà la situazione intorno ai Blues, dopo le note vicende che hanno visto coinvolto Roman Abramovich.