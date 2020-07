Il direttore sportivo Igli Tare è stato, se arriveranno offerte congrue verranno valutate. Per tutti. Anche per Sergej Milinkovis-Savic, leader del centrocampo della Lazio, che vorrebbe contare sul serbo anche per il prossimo anno, soprattutto per la Champions League, riconquistata dopo 13 anni. In linea di massima il presidente Lotito non è incline a vendere i suoi pezzi pregiati, ma se qualcuno busserà alla porta con offerte degne di ascolto,verrà preso in considerazione. Su Savic c’è anche l’interesse della Juventus oltre che di Paris Saint-Germian e Manchester United e, secondo quanto riporta Repubblica, la richiesta per il giocatore è di almeno 80 milioni di euro.