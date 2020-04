1









Il prossimo mercato si avvicina e porta con sè molte novità importanti per il mercato bianconero. La Juventus, infatti rivedrà la situazione delle fasce. Sulla sinistra i bianconeri hanno solo Alex Sandro e quindi potrebbero guardarsi intorno. In caso di partenza di De Sciglio, i bianconeri potrebbero puntare sul terzino del Chelsea, Emerson Palmieri. Se a salutare invece dovesse essere Alex Sandro, uno dei nomi caldi per sostituirlo è quello di Alex Telles, attuale terzino del Porto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo sarebbe un profilo perfetto per la squadra di Sarri.