Andrà a giocare in prestito. E se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe pure essere ceduto a titolo definitivo. Intanto la Juve registra tutti gli interessamenti, tanti, per Matias Soulé. Provando anche a trasformarlo in una contropartita tecnica su alcuni tavoli: anche di lui oltre che di Filippo Ranocchia si è discusso con l'Empoli nella maxi-trattativa che potrà coinvolgere anche Jacopo Fazzini oltre che Fabiano Parisi. Ma occhio al Sassuolo, soprattutto in caso di cessione di Mimmo Berardi proprio Soulé potrebbe fare al caso dei neroverdi all'interno dell'operazione Frattesi. Lo riporta calciomercato.com.