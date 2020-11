1









Dominik Szoboszlai, segnativi questo nome. Fabio Paratici se lo era già appuntato sul suo famoso pizzino lasciato sul tavolo di un ristorante, lungimirante nel prevedere l’esplosione del centrocampista del Salisburgo. Classe 2000 ungherese, è già stato corteggiato per ben due volte dal Milan ed è entrato nel mirino anche di Juventus, Inter ed Arsenal, ma il suo nome è stato marchiato soprattutto all’estero. Come riporta la Bild, in pole per Szoboszlai ci sarebbe il Lipsia, club che compone la galassia Red Bull assieme al Salisburgo.