Si chiama Douglas Luiz l'ultima idea della Juventus per il centrocampo. Brasiliano, classe '98, è la sorpresa di inizio stagione dell'Aston Villa. Secondo quanto riporta la stampa inglese la Juve l'ha messo nel mirino, e può essere lui quel giocatore di qualità lì in mezzo che continua a chiedere Andrea Pirlo da quando è arrivato in bianconero. Paratici proverà ad accontentarlo già nel mercato di gennaio, tra i nomi per il centrocampo c'è anche Douglas Luiz.