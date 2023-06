La Juve a caccia di fondi, circa 140 milioni da risparmiare in estate, tra stipendi e cessioni. Ma come fare? Perché chi parte va poi rimpiazzato. I giovani dalla Next Gen possono aiutare a contenere le spese, ma non solo. Il club bianconero vuole investire subito per ripartire con un progetto fresco e vincente e - scrive Tuttosport -Non cifre clamorose, se rapportate ad alcune sessioni del passato, ma comunque significative pensando alle tante soluzioni con cui è possibile centellinare o diluire i pagamenti.