Si scalda il mercato, in vista della sessione di gennaio. Coinvolta, e non potrebbe essere altrimenti, anche la Juventus. In questo caso, al centro dei desideri un giovane talento del settore giovanile bianconero: Filippo Ranocchia, oggi in forza al Vicenza, in prestito. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il centrocampista potrebbe fare il salto in Serie A, su di lui l'interesse di Sampdoria e Genoa.