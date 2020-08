Thiago Alcantara, storico pallino della Juventus, sembra destinato alla Premier League. Come riporta il Daily Mirror, infatti, il centrocampista spagnolo (ma nato in Puglia) ha manifestato l'interesse ha voler cambiare aria, dopo 7 stagioni nel Bayern Monaco. Nonostante benauguranti dialoghi col club bavarese circa il suo rinnovo, il giocatore si sarebbe infine dichiarato propenso ad andare al Liverpool. Jurgen Klopp è un suo grande ammiratore. Il Bayern sarebbe disposto a venderlo per non lasciarlo partire a zero l'anno prossimo, fissando un prezzo di circa 35 milioni di euro.