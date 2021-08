Edin Dzeko è stato spesso accostato alla Juventus, quando la squadra bianconera (molto di frequente ultimamente) è andata alla ricerca di un attaccante per completare l'organico. Ora Cherubini ha portato a Torino il giovane brasiliano Kaio Jorge, ma ciò non vuole che l'esperto bosniaco resterà alla Roma. Come riporta Calciomercato.com infatti,che sta per completare il proprio trasferimento al Chelsea. E alla Roma al posto di Dzeko può andare un altro recente obiettivo Juve come Mauro Icardi.