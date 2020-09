1









Douglas Costa è uno di quei giocatori che la Juventus potrebbe piazzare nell'ultima settimana di mercato. Come anticipato da Ilbianconero.com, il brasiliano ha rifiutato la proposta del Wolverhampton con Paratici che continuerà a cercare una sistemazione al giocatore. Secondo quanto riporta Sky, la Juve sta provando da mesi a cedere il giocatore ma Douglas accetterebbe di andare via solo per un top club. Per questo, non è da escludere che alla fine il giocatore possa restare alla Juve.