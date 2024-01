Sarà Moisea decidere quale sarà il suo futuro, non è da escludere che possa partire in prestito già in questo mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce SkySport sull'attaccante originario di Vercelli ed in forza alla Juventus ci sarebbe l'interesse di Fiorentina e Monza. Spetterebbe a lui la decisione definitiva se restare o partire per trovare maggiore spazio. Di certo però prima di partire Moise dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus che ora è in scadenza nel 2025.