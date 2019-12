Niente nomi ma profili. Maurizio Sarri ha bisogno di un nuovo terzino, possibilmente mancino, per rafforzare la rosa della Juventus nel mese di gennaio. Non è detto che Fabio Paratici riesca ad accontentarlo già nel mercato invernale visto che il focus del club bianconero è soprattutto sulla cessione dei calciatori. Dopo Mario Mandzukic e Mattia Perin anche Emre Can e Marko Pjaca sembrano destinati a lasciare Torino e, forse, anche Daniele Rugani.