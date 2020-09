Mattia De Sciglio e Daniele Rugani restano in bilico. In caso di offerte possono lasciare il club bianconero negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, per il terzino ex Milan dopo Valencia e Villarreal è tornato a farsi vivo il Barcellona che ha ceduto Semedo al Wolverhampton. Con delle cessioni i bianconeri potranno portare alla Continassa altri calciatori e per il ruolo di terzino resta di moda il nome di Emerson del Chelsea.