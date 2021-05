Sarà rivoluzione in casa Juve. Champions o non Champions. Ne è convinto Tuttosport, secondo il quale sono solo tre i giocatori incedibili: de Ligt, Chiesa e Kulusevski. Gli altri, tutti cedibili. Compreso Cristiano Ronaldo, intorno al quale gira tutto il mercato della Juventus: sarà lui a decidere cosa fare, così come Gigi Buffon, anche lui in bilico per la prossima stagione. Non sta ancora pensando al futuro Giorgio Chiellini, che vuole prima finire la stagione e poi giocare l'Europeo.