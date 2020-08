Jeremie Boga è l'oro di Sassuolo, un giocatore che questa stagione si è messo fortemente in mostra e ha suscitato l'interesse di molti club, non solo in Italia. Anche la Juventus si è interessata a lui, anche se ora segue altre piste. Attualmente, come riporta Calciomercato.com, Boga è richiesto dal Napoli e dall'Atalanta, che provano ad ammorbidire la richiesta neroverde di 40 milioni di euro attraverso contropartite tecniche: il Napoli mette sul piatto Ounas, l'Atalanta Pessina. Ma all'orizzonte si staglia la concorrenza di società straniere come ​Borussia Dortmund, Marsiglia e Monaco.