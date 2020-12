1









La Juventus è già attiva sul mercato di gennaio. Da Rovella a Reynolds, Fabio Paratici si sta muovendo su più tavoli per pianificare il futuro, come spesso accade al club bianconero. Il presente però dice che ai bianconeri manca ancora un attaccante per completare il reparto composto, per ora, da Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo. Secondo La Gazzetta dello Sport l'unica operazione che farà la Juve nel per la seconda parte di stagione è proprio l'acquisto di una quarta punta.