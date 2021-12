In entrata e in uscita. Doppio movimento per la sessione di mercato invernale della Juventus. Non sarà possibile aggiungere nuove risorse in rosa, infatti, senza prima liberare degli slot. Tra i sacrificabili, per fare casse e reinvestire, ci potrebbe essere Kulusevski, come racconta il giornalista Nicola Balice su ilBianconero.com ( QUI ): "KULUSEVSKI – Il sacrificio vero sul mercato può essere lui, la Premier chiama e lo svedese non vede l'ora di rispondere. Ci sono Arsenal e Tottenham, per Allegri non è una rinuncia pesante da gestire.".