Dopo il ko con il Siviglia sono tante le valutazioni in corso. E alla Juve non sono in troppi quelli sicuri di un posto nella rosa del prossimo anno. Tra addii, prestiti, contratti in scadenza e... anche qualche sacrificio. I due nomi più grossi, in questo senso, sono Vlahovic e Chiesa, per cui decideranno il mercato e le offerte, soprattutto senza Champions, scrive la Gazzetta. Ma tra quelli che potrebbero lasciare ci sono anche Szczesny, Rugani e Kean, Alex Sandro, che ha appena rinnovato, ma se qualcuno si facesse avanti la Juve lo agevolerebbe. Valutazioni in corso anche sul riscatto di Milik. Incerti della permanenza, sottolinea poi Tuttosport anche: Barrenechea, Miretti e Soulé, per i possibili prestiti.