Tanti nomi, una lista dei desideri piena. Per il centrocampo, la Juventus lavora per dare ad Allegri una pedina in più per la mediana bianconera. Secondo quanto scrive calciomercato.com ,sarebbe in particolare uno l'obiettivo: "La Juventus vuole rifarsi il look a gennaio. Priorità al nuovo attaccante e alle uscite, poi ci sarà spazio anche per un movimento a centrocampo. Il nome su cui sta lavorando Federico Cherubini è quello di Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchenglabdach.".