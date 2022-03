Come riporta Calciomercato.com c'è anche la Juve tra le squadre interessate ad Antony. Il talento brasiliano dell'Ajax è una delle stelle nascenti del calcio internazionale, piace a tanti tra cui il Bayern Monaco, ma ai bianconeri forse un po' più che agli altri. Per il momento non c'è stato nessun contatto diretto ma un'analisi sempre più attenta che può precedere l'assalto. Con una curiosità: il primo a sponsorizzare alla Juve il talento di Antony come è stato Hernanes, suo ex compagno al San Paolo.