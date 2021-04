Nel processo di rinnovamento della Juventus in vista della prossima stagione, per ricostruire un ciclo vincente dopo questa annata di transizione targata Pirlo, c'è anche almeno un acquisto in attacco, reparto dove il futuro di Ronaldo e Dybala è tutt'altro che sicuro. Si fa tanto parlare di Mauro Icardi, tuttavia secondo Tuttosport la priorità di Paratici (pur grande estimatore di Maurito) è un suo compagno di squadra al Paris Saint-Germain: l'ex juventino Moise Kean, di proprietà dell'Everton. Kean in questa stagione si sta mettendo bene in mostra nel PSG.