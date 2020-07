Di recente è stato accostato alla Juventus, al Napoli era un fedelissimo di Maurizio Sarri e per questo avvallerebbe l’operazione nel caso in cui l’interesse si concretizzasse. Allan potrebbe cambiare aria a fine stagione, e oltre al gradimento dei bianconeri, il brasiliano ha mercato anche all’estero. Stando a quanto riporta Il Mattino, il club in pole sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti, tanto che la prossima settimana potrebbe avere luogo un vertice tra il presidente De Laurentiis e l’entourage del calciatore, per discutere il suo futuro.