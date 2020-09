Il mercato della Juve può infiammarsi negli ultimi giorni di mercato. La priorità del club bianconero è quella di cedere prima alcuni giocatori, sia per alleggerire il monte stipendi che per liberare posti in lista Champions. In questo senso, nel caso in cui Mattia De Sciglio dovesse partire Paratici punterà dritto su Emerson Palmieri che i bianconeri vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.