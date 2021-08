Andrea Agnelli è a Barcellona per assistere domani sera al Trofeo Gamper della sua Juventus. Ma da qui a domani sera c'è tanto altro. C'è da parlare di affari, tanti affari. E non solo con Joan Laporta, ma pure con Florentino Perez, atterrato oggi in Catalogna pure lui...

Agnelli, Laporta e Perez sono andati a pranzo insieme a Barcellona e a raccontarci di cosa hanno parlato e parleranno è Calciomercato.com: "Il pronunciamento del Tribunale di Madrid, che ha intimato alla Uefa di revocare le azioni contro i dodici membri fondatori della Superlega; l'intenzione di Aleksander Ceferin di non seguire queste indicazioni e andare al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea; e ancora l'accordo della Liga con il fondo CVC per i diritti tv e l'addio di Lionel Messi ai blaugrana, direzione Parigi. Juve e Barcellona, poi avranno anche l'occasione di discutere di Miralem Pjanic, che vuole tornare a Torino e Allegri rivuole per completare la mediana bianconera.".