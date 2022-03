In attesa che il big match del Franchi prenda vita, i dirigenti della Continassa continuano a guardare verso il futuro e di conseguenza, si stanno iniziando a sondare i terreni per gli obiettivi da definire nel mercato di giugno. Uno dei nomi ricorrenti è quello del difensore in uscita dal Chelsea Tonino Rudiger che, già in passato era stato accostato alla Vecchia Signora. La Juve continua a monitorare la situazione che in queste ultime ore starebbe prendendo una piega ben precissa. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, per l'ex centrale della Roma si sarebbe creato un vero e proprio braccio di ferro tra Psg e Real, con il club torinese che sarebbe molto più defilato rispetto a queste due.