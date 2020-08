Juventus e Inter si contendono Vitaliy Mykolenko, terzino della Dinamo Kiev. L’agente dell’ucraino in Italia ha raccontato come abbia provato ad offrirlo a diversi club di Serie A, parlando anche con il responsabile dell’area tecnico bianconera Fabio Paratici. Entrambi i club apprezzano il giocatore, per il quale saranno necessari tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non solo sul campo, ma i derby d’Italia si giocano spesso e volentieri anche sul mercato.