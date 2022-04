In casa Juve si guarda sempre al futuro e si lavora per giocare di anticipo e arrivare già organizzati allo start della prossima stagione. I nomi che sono finiti sul taccuino dei dirigenti della Continassa sono tantissimi e le necessità della squadra non sono da meno. Con il reparto offensivo perfezionato dopo l'acquisto di Vlahovic, i prossimi obiettivi ricadranno su difesa e centrocampo. Ma si guarda anche ad orizzonti più lontani, come quello che porta al centrocampista offensivo del Lione Dimitri Bamballi, di appena 16 anni. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, Madama lo avrebbe inserito nel mirino e presumibilmente in estate avvierà una trattativa, ma in queste ore si sarebbe aggiunto nella corsa anche il Lipsia.