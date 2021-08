, centrocampista classe 1997 della nazionale portoghese e del Lille, è seguito con attenzione dalla Juventus come obiettivo per il centrocampo. Dopo un ottimo Europeo con la sua nazionale, anche i dirigenti delsi sarebbero interessati al calciatore. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da Le 10 Sport, l'ex centrocampista del Bayern Monaco avrebbe addirittura già trovato l'accordo con il catalani. Manca però l’ok del Lille, che lascia partire il ragazzo portoghese soltanto in caso di