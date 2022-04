Sarà Derby d'Italia anche sul mercato? Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Juventus e Inter hanno messo nel mirino Khephren Thuram, il figlio più piccolo dell'ex difensore della squadra bianconera e del Parma, Lilian. Centrocampista offensivo, in questa stagione si sta mettendo in bella mostra nel Nizza in cui ha collezionato 33 presenze, impreziosite da 3 gol e 2 assist. Il duello potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.