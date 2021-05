La Juventus ha ancora a libro paga Maurizio Sarri, che dovrebbe liberarsi dal vincolo contrattuale col club bianconero pagando una penale da due milioni e mezzo di euro, per poter così approdare su un'altra panchina.



Panchina che potrebbe essere addirittura quella del Sassuolo, che sta per vivere l'addio di un altro allenatore profondamente "giochista" come Roberto De Zerbi. Tra i possibili successori di De Zerbi nella squadra emiliana, Tuttosport menziona diversi nomi papabili: ​Vincenzo Italiano, Giovanni Stroppa, Alessio Dionisi, Luca Gotti... e per l'appunto Sarri!