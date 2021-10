La Juventus è una delle big del calcio italiano accreditate per tentare l'affondo per Lorenzo Lucca, il bomber del Pisa che ha avuto un impatto formidabile sul campionato di Serie B nelle prime giornate: i bianconeri sono in concorrenza con Milan e Inter per accaparrarsi il centravanti 21enne. Ma la recente virata netta della Juve su Dusan Vlahovic potrebbe indurre un colpo di scena:Forse, proprio per andare alla Juve. Giro di mercato.