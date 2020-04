Quello tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola è l'ultimo scambio messo in piedi dalla Juventus e dalla Roma. Ma presto i due club dovrebbero tornare a parlare per uno nuovo: quello tra Rolando Mandragora e Bryan Cristante, centrocampista che i bianconeri seguivano già ai tempi dell'Atalanta. Mandragora è destinato a tornare in bianconero per una cifra intorno ai 26 milioni di euro. Il suo futuro però sarà lontano da Torino e la possibilità di un nuovo scambio è tutt'altro che remota.