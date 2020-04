Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Roma e Juve sono in contatto per lavorare ad un altro scambio dopo quello della scorsa estate tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. "Sarà una campagna acquisti stranissima e bisognerà inventarsi operazioni di mercato creativo", scrive il quotidiano. "Roma e Juventus proveranno a mettere in piedi un altro scambio con plusvalenze come quello che la scorsa estate vide protagonisti Spinazzola e Pellegrini. Con una supervalutazione per entrambi i giocatori".