Il calciomercato si avvicina e i primi nomi iniziano a fare rumore. Il futuro di Jeremie Boga è ancora tutto da decidere. L'attaccante dei nero verdi che sta stupendo tutti potrebbe uno dei nomi più interessanti della prossima finestra di mercato. L'intenzione del Sassuolo è quella di tenerlo anche nella prossima stagione ma potrebbero anche non bastare 30 milioni per una sua cessione. Ma le pretendenti non mancano, con il Napoli in prima fila e subito dietro anche la Juve, l'Inter e il Milan. L'asta è pronta per Boga, che già ora accende il mercato italiano.