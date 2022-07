Lacontinua a sondare il mercato degli attaccanti, per dare a Massimilianouna rosa competitiva e completa in ogni ruolo in vista dell'inizio del campionato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in quella posizione di campo il preferito di Allegri rimane Alvaro, nonostante la trattativa con l'Atletico Madrid sia particolarmente complicata.